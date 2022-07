La nuova vita di Bernardeschi: “Porto il Dna Juve nella Mls”

«La città è spaziale. Sembra New York, ma più vivibile. L’accoglienza è stata pazzesca: una passione travolgente. E poi trentacinquemila persone allo stadio che tifano come matte, i fumogeni, i bandieroni: mammamia che roba!».

E il gol.

«Sensazione fantastica. Meravigliosa. Un modo fiabesco per iniziare questa avventura».

Innanzitutto complimenti, Bernardeschi! Ha voglia di riavvolgere il nastro?

«Sì, volentieri. Iniziamo dalla Juventus: massima gratitudine per il club, per la società, per i tifosi, per la squadra... per la famiglia Juve, ecco per quella che è e rimane una famiglia alla quale sarò sempre legato. Come calciatore ho vinto tanto, come uomo sono cresciuto e ho costruito amicizie importanti».

Rimpianti per l’addio, quindi?

«Nel momento del saluto sì, tanto rimpianto. Ma poi ho realizzato con lucidità che quel ciclo era finito. Me ne sono reso conto in vacanza, quando non avevo ancora una squadra e riflettevo sul da farsi».

C’è stato un momento in cui tutto sembrava funzionare a meraviglia. Quella notte del 12 marzo 2019, Juventus-Atletico Madrid 3-0: l’apoteosi della crescita di un talento. Poi non tutto è andato per il verso giusto.

«I primi tre anni alla Juventus sono andati, il secondo, quello di Juventus-Atletico è stato in assoluto il migliore. Poi tutto si è concatenato: nell’anno della consacrazione, quando c’era Sarri, il campionato si interrompe per mesi, tutto diventa surreale, anche alla ripresa delle partite. Tutto era cambiato: l’allenatore, la società, gli stadi vuoti e il mio ruolo, visto che continuavo a essere sballottato da una posizione all’altra».