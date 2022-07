Juve, nuova Corner Challenge: Bonucci contro Cuadrado...e Allegri

LOS ANGELES (Stati Uniti) - La Juventus di Massimiliano Allegri sta per lasciare la California per dirigersi in Texas dove nella notte di martedì 26 luglio affronterà il Barcellona di Xavi al Cotton Bowl di Dallas. Intanto i bianconeri continuano ad allenarsi e a sfidarsi in quella che è diventata la sfida dell'estate, la "Corner Challenge". Questa volta protagonisti Leonardo Bonucci e Juan Cuadrado .

La sfida con intruso

Bonucci vince il sorteggio con il classico "carta, forbice, sasso" e decide di far iniziare il compagno (4 palloni): gol, palo, fuori e nuovamente palo per il colombiano. Tocca Bonucci che non riesce mai a centrare la porta (0/4) rilanciando: "Dovremmo sfidarci sui lanci lunghi da 40 o 50 metri, non su questo". La sfida non è finita però perché si aggiunge anche mister Allegri su invito di Bonucci dopo che l'allenatore lo aveva scherzato. L'allenatore bianconero si toglie nuovamente scarpe e calze ed inizia il suo turno: primo palo, fuori, gol ed esterno della rete esclamando: "Ultimo però non sono arrivato".