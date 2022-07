Juve, quanto è insostituibile Pogba? Urge Paredes

Due mesi di stop e 9 partite senza di lui (le prime sette di campionato: Sassuolo, Samp, Roma, Spezia, Fiorentina, Salernitana, Monza e le prime due di Champions League). Le cronache americane sull'infortunio di Pogba non sono molto confortanti per il campione del mondo, per la Juve e per Allegri. Proprio adesso che il ritorno a Torino aveva galvanizzato l'ambiente bianconero, ringalluzzito anche dai colpi Di Maria, Bremer e dal positivo debutto della squadra contro il Chivas. Tant'è. La sfortuna ci vede benissimo, ma Pogba sa come reagire e reagirà.

Il paradosso

Nell'attesa, la Juve si ritrova in una situazione paradossale, con un centrocampo mai così affollato e mai così da sfoltire, anche se stasera è arrivata la sospirata rescissione del contratto di Ramsey: addio in cambio di 3 milioni di euro quale buonuscita, dopo tre anni scanditi da sole 70 presenze fra campionato e coppe, 6 gol e troppi infortuni. Ora rimangono le posizioni di Arthur e Rabiot perché Paredes possa arrivare, visto che per lui il Psg chiede 30 milioni e la Juve non intende svenarsi per il regista che non trova spazio nei piani di Galtier, il successore di Pochettino il quale, peraltro, ieri ha annunciato: "Nei prossimi giorni arriveranno diversi nuovi giocatori". Paredes ha già espresso il suo gradimento per la Juve e, a prescindere dall'infortunio di Pogba, il fatto stesso che i bianconeri l'abbiano cercato in tempi non sospetti, conferma la considerazione di cui il giocatore gode presso Allegri. Adesso si tratta di stringere i tempi: Gattuso sta chiamando Arthur a Valencia; Rabiot aspetta notizie dalla Francia e dalla Premier, ma alla fine potrebbe anche restare, Ramsey si è schiodato. Ma, adesso, alla Juve serve Paredes.