Svolta Juve: via Ramsey, Paredes più vicino

TORINO - Ciao Ciao, Aaron. Ramsey saluta la Juventus e libera spazio nella rosa e nel monte ingaggio dei bianconeri. Con oltre 3 milioni risolve il contratto annuale (da 7) e lascia i bianconeri dopo annate opache: cercherà squadra da parametro zero per preparare al meglio il Mondiale in Qatar. Ora Cherubini accelera per portare a Torino il centrocampista Leandro Paredes, grande amico di Angel Di Maria e uomo in grado di alzare il tasso tecnico della squadra. Anche l’infortunio di Paul Pogba richiede un rafforzamento del reparto (per carità, Rabiot c'è fino a prova contraria: intanto è aggregato all'Under 23). Altro spazio, poi, dovrebbe liberarlo Arthur: il brasiliano è in trattativa con il Valencia di Rino Gattuso. Guadagna tanto e questo non aiuta a semplificare la sua uscita. Ma si lavora duro per questo. E per accogliere entro la prossima settimana Paredes che in Argentina danno ormai vicinissimo. Il Psg chiede 20 milioni: si cerca l’accordo.