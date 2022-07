Juve, Allegri esalta Di Maria: «Straordinario»

INVIATO A DALLAS - La Juventus fa 2-2 con il Barcellona (doppio Dembelé e doppio Kean) in un'anticipazione di Champions League versione estate. Il mister Massimiliano Allegri a fine partita è soddisfatto. «Ho visto buone trame di gioco, è stata una buona partita. Sono contento di quello che abbiamo fatto. Stiamo lavorando molto bene, e stiamo entrando in condizione. Di Maria? E' straordinario, è un piacere vederlo giocare». C'è anche tempo per fare i complimenti al Barcellona di Xavi: «Ha fatto una buona squadra, sta tornando per vincere».