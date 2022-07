Pogba lascia il ritiro della Juventus: consulto in Europa per il ginocchio

INVIATO A DALLAS - Mentre la Juventus giocava contro il Barcellona, Paul Pogba lasciava il ritiro bianconero a Los Angeles dove in questi giorni ha il quartier generale la squadra. Come anticipato dopo che inizialmente era stata presa in esame l’eventualità di un intervento immediato già in California, la società ed il giocatore hanno deciso di procedere con un secondo consulto in Europa. L’eventualità di un intervento resta la più accreditata, praticamente certa. Pogba si era lesionato il menisco laterale durante un allenamento a Los Angeles. L’intervento cui si sottoporrà implicherà uno stop di almeno un mese, ma è possibile anche due.