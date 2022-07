Juve-Barça, le pagelle: Kean da applausi

KEAN 8 Una doppietta che corona una prestazione generosa. Due gol di posizione, di astuzia, di freddezza ma anche tante energie spese per aiutare la squadra. Nuova stagione, nuovo Moise. Allegri apprezza.

SEMAFORO VERDE

DI MARIA 7 Ancora una volta si dimostra una spanna sopra gli altri : qualità, tecnica, imprevedibilità. E vanno a guadagnarne tutti quelli che gli stanno intorno. Quando l'intesa sarà ancora maggiore e la squadra ancor più rodata, l'impatto sarà devastante.

PERIN 7 Se la Juventus non si trova a dover commentare la sua prima sconfitta stagionale, è anche merito del vice Szczesny che nel finale compie almeno 3 prodezze che salvano il risultato e caricano, giustamente, il morale del portiere.

SEMAFORO GIALLO

CUADRADO 5.5 Allegr lo prova nel tridente, in posizione avanzata. Ciò non lo sgrava copletamente da qualche compito difensivo che però, il colombiano, non sempre riesce a svolgere al meglio. Certo è, però, che giocare a tutta fascia con il caldo di Dallas è una impresa improba.

LOCATELLI 5.5 Anche lui in fase di non possesso palla qualche volta patisce.