Juve, i rischi e la sfortuna ma Pogba è un acquisto giusto

Fatto numero 1 : Pogba ha una storia di infortuni piuttosto fitta negli ultimi tre anni. Fatto numero 2 : l’ infortunio al menisco che si è procurato Pogba nei giorni scorsi non c’entra assolutamente niente con il suo pregresso; non è, quindi, associabile in nessun modo a quello e non ne è in nessuno modo una conseguenza.

Certo, se a fine stagione dovessero aggiungersi altri stop, più o meno lunghi e più associabili con lo storico di Pogba, allora il discorso sarebbe diverso e si potrebbe opinare sul tipo di valutazione dei rischi effettuata dai dirigenti della Juventus al momento dell’ingaggio. Fino ad allora qualsiasi tesi si sostiene solo sulle chiacchiere, non su una solida base medica. Insomma, è prematura un’analisi seria di questa vicenda, anche alla luce della mancanza di certezze sulla durata dello stop di Pogba (un mese è molto differente da due mesi in una prima parte di stagione così densa). Per ora si può solo affermare che Pogba è un giocatore in grado di fare un’enorme differenza in Serie A (e in Champions) ed è per questo che può essere accettabile qualche rischio in più.