Un po' di relax per la Juventus, tra spiagge e Hollywood

INVIATO A LOS ANGELES - Dopo il buon pareggio contro il Barcellona, a Dallas, Massimiliano Allegri ha concesso una giornata libera alla squadra. Sì, insomma, un pomeriggio. Nel senso che il gruppo aveva fatto rientro dal Texas a notte fonda: dunque la mattinata è stata per lo più di riposo, mentre pranzo e pomeriggio sono stati a discrezione di ciascuno.

TUTTI INSIEME In realtà, però, il gruppo ha scelto di stare coeso: pranzo tutti insieme, a Los Angeles, in un noto ristorante/vineria (anche se è certo che nessuno si sia ubriacato...). Poi giri in città (chi più verso la costa, chi invece verso Hollywood) prima del rientro. Il ritiro riprende infatti con una doppia seduta d'avvicinamento al Real.