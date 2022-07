Giovani Juve: Rovella parte, per Fagioli decide Allegri

I giovani al centro. Perché la linea verde in casa Juventus è sempre più spiccata, a maggior ragione in un progetto sportivo che non può ignorare le conseguenze della pandemia. E perché è proprio in mezzo al campo che si annidano i talenti più interessanti partoriti dal vivaio e dalle intuizioni di mercato dei bianconeri negli ultimi anni. Miretti e non soltanto, insomma. Come testimonia la tournée americana in corso: Fagioli titolare con il Chivas e Rovella dal 1' contro il Barcellona, in una sorta di sfida interna per conquistare il posto in organico. Palla nelle mani di Allegri, naturalmente, con l'ex Genoa al momento segnalato come più probabile partente tra i tre: sulle sue tracce, per un altro anno in prestito in A, le varie Salernitana, Verona e Spezia.