Juve, Bremer: "Un'emozione giocare le prime partite con questa maglia"

LOS ANGELES (Stati Uniti) - Gleison Bremer è intervenuto per qualche minuto sul canale Twitch della Juventus, per raccontare i primi giorni della sua avventura con la maglia bianconera: "E' stata una bellissima esperienza giocare queste prime partite con la Juve. Sono arrivato adesso, mi sto trovando bene, ma ho ancora bisogno di ambientarmi e di conoscere meglio i miei compagni di squadra. Il pareggio col Barcellona è stato un grande risultato, è una grande squadra che non avevo mai affrontato prima". Nei commenti, sono arrivati numerosi commenti da parte dei tifosi, di stima e di affetto, specialmente per la prestazione contro la squadra blaugrana.