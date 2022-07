Juve, Rovella: "Posizione? Preferisco giocare come mediano basso"

DALLAS - "Barcellona? Era una partita difficile anche per le condizioni del campo e il caldo. Però le sensazioni sono abbastanza positive. Questa esperienza è un'emozione. Poi giocare contro certe squadre è sempre bello". Sono le parole di Nicolò Rovella in diretta sul canale Twitch ufficiale della Juventus. Il giovane centrocampista bianconero, in campo dal 1' contro il Barcellona in amichevole, ha parlato anche di Allegri: "Mi dice che quando ho la palla devo temporeggiare perché di solito io tendo ad anticipare la giocata quando gli avversari mi puntano. Su cosa sono migliorato? Forse ho maggiore tranquillità quando ho la palla e devo costruire il gioco da dietro. Mi sento più tranquillo".