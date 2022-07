Miracolo Di Maria: ha riportato magia anche nel cuore dei tifosi della Juve

TORINO - (e.e.) E’ l’essenza del calcio: lo stupore dei bambini davanti al campione. Presenti sugli spalti per tifare Giorgio Chiellini e Los Angeles, gli juventini hanno suscitato l’interesse dei tifosi sugli spalti e si sono divertiti tra selfie e autografi. Soprattutto tra i “latinos”, il più ricercato è stato Angel Di Maria, gentile come al solito con i ragazzini scatenati. Basta guardare negli occhi i piccoli per cogliere l’essenza del calcio: meravigliati a tal punto da non crederci. Il miracolo dell’Angel custode Juve è anche questo: riportare magia in campo e nel cuore dei sostenitori bianconeri.