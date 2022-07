Juventus, per Morata appuntamento in Israele. Si valutano Depay, Mertens, Martial e Muriel

TORINO - Eccoci dalla redazione di Tuttosport per il consueto punto mercato sulla Juventus. Con Filippo Cornacchia parliamo della situazione attaccanti: «In questo momento ovviamente i bianconeri si godono Dusan Vlahovic. Ma serve il vice. Allora, il ds Federico Cherubini sta facendo diversi sondaggi, prendendo informazioni e appunti con i club proprietari dei cartellini e con i giocatori: sul taccuino Memphis Depay del Barcellona, Timo Werner del Chelsea, Dries Mertens che si è svincolato dal Napoli, ma anche Luis Muriel dell’Atalanta ed Anthony Martial del Manchester United. Il preferito rimane Alvaro Morata però l’Atletico Madrid non ne vuole sapere di un altro prestito: accetta solo una cessione. Il 7 agosto a Tel Aviv ci sarà l’amichevole tra la Juve e i Colchoneros di Diego Simeone e sarà l’occasione per riprovarci». Chiudiamo con Paul Pogba il cui destino influenzerà anche il mercato dei centrocampisti: «C’è attesa per il consulto di Lione, in programma lunedì. Da lì il francese deciderà a quale tipo di operazione sottoporsi, più o meno invasiva sul ginocchio, perché in ballo ci sono anche i Mondiali del Qatar».