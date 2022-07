Juve, Bonucci: "C'è entusiasmo, i nuovi hanno alzato il livello"

LOS ANGELES (Stati Uniti) - "Le sensazioni sono molto positive perché ci sono entusiasmo ed empatia importanti nel gruppo. I nuovi arrivati sono stati fondamentali in questo, hanno portato allegria e voglia di stare insieme. E questo si trasferisce in allenamento quando si alzano i ritmi delle partitine e del possesso palla, nessuno vuole farsi prendere in giro dal compagno: è questo il segreto". Queste le parole del capitano della Juventus, Leonardo Bonucci, sulla preparazione sin qui della squadra e l'inserimento dei nuovi.