Pasadena: Juventus-Real Madrid spettacolo per 93.702 spettatori

INVIATO A PASADENA (California) - (f.r.) Rose Bowl sold out: 93.702 spettatori presenti. Significa che Real Madrid-Juventus entra nel librone dei record quale la partita di calcio per club più seguita nella storia di Los Angeles e la partita di calcio più seguita negli Stati Uniti nel 2022. E' dal 2018 che non c'era un tale risultato. Considerando anche i 30mila biglietti staccati a Las Vegas (Juventus-Chivas) e i 60mila a Dallas (Juventus-Barcellona), i bianconeri sfiorano quasi quota 200mila spettatori in 10 giorni. Non male considerando i progetti di crescita globali.