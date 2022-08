Juventus, tutti pazzi per Yildiz: «Presto in prima squadra»

TORINO - Piccoli talenti si affacciano sulla ribalta. E’ il caso di Kenan Yildiz , 17 anni, strappato dalla Juventus alla concorrenza europea. Nativo di Ratisbona, in Germania, sceglie di giocare per le giovanili turche. Si tratta di un centrocampista offensivo di gran classe, che il Bayern si è lasciato scappare a zero. Tre gol al Valencia con la Primavera affidata a Paolo Montero , con gesti da autentico fenomeno, il 19 sulle spalle e una forza fisica che lascia gli avversari sul posto. I tifosi stanno già impazzendo.

PAZZI VERI Tra i commenti alle sue prodezze, anche questo su Twitter: «Kenan Yildiz è il giocatore più forte del pianeta». Ok, è un 2005, ma il calcio è anche passione. E poesia. Il ragazzino ci sa fare. E in tanti tracciano la strada: «Questo tra qualche mese sarà in prima squadra con Allegri». Alla fine, il 5-2 al Valencia che vale il torneo di Aesch, in Svizzera, passerà alla storia per la sua tripletta (di Turco e Mbagula gli altri gol): è l’alba di un crac? Con calma e con lungimiranza, andrà maneggiato con cura, come si fa con un gioiello. Mettendolo in mostra, eh. Non nascondendolo.