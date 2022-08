In attesa della Juventus? Mertens sulla costiera Amalfitana

TORINO - (e.e.) Dries Mertens con la moglie Kat e il piccolo Ciro. Sono sulla barca in giro per la costiera Amalfitana. «Terra nostra» scrive lei, ormai legata indissolubilmente a quei luoghi magnifici. Perché negli anni da record a Napoli la coppia si è trovata divinamente, dopo i primi problemi superati alla grande. Casa affacciata sul mare, legame unico con i tifosi, i cani adottati e il primo erede chiamato appunto Ciro. Mertens non è più sotto contratto con la squadra di Aurelio De Laurentiis e aspetta l'occasione migliore per accasarsi a parametro zero. Dopo la Lazio, ecco la Juventus quale occasione da prendere al volo, senza dimenticare le possibilità all'estero, magari in Qatar, dove giocherà il Mondiale con il Belgio. Sono giorni decisivi per le scelte. Sarà lui il vice Dusan Vlahovic?