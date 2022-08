Yildiz, gol ed emozioni: ha già la mentalità della Juventus. Sulla scia di Pogba

TORINO - Kenan Yildiz è già entrato nel cuore dei tifosi juventini, grazie anche a Internet. I suoi gol nel torneo di Aesch, infatti, hanno fatto il giro del mondo. La tripletta nella finale contro il Valencia, in particolare, lo ha lanciato in orbita. Lui scrive da bianconero: «Mi sento già uno della Juve». Con feeling e passione. Diciassette anni, turco-tedesco, è agli ordini di Paolo Montero nella Primavera. Dovrà crescere, convincere, bruciare le tappe, ma in quanto a mentalità bianconera ci siamo.

LA STRATEGIA Da quando il club ha creato Vinovo, con campi, scuola e foresteria, il settore giovanile, che ora ha anche la Under 23 spesso “reclamata” alla Continassa, è diventato un punto fermo. Non solo deve allevare le speranze, anche quelle del territorio, ma deve pure produrre utili. Insomma, fare mercato. E grazie agli scout, e agli agenti che propongono, si cerca di anticipare la concorrenza sui talenti che si liberano. Come successo a suo tempo con Paul Pogba “strappato” al Manchester United, grazie anche allo scomparso Mino Raiola, anche Yildiz è arrivato “soffiandolo” al Bayern di Monaco e alle altre big che lo cercavano. Pogba fu promosso da Antonio Conte e subito portato con i grandi. E uno come Andrea Pirlo fu tra i primi ad elogiare il francese, impressionato dalle sue azioni negli allenamenti. Adesso si dovrà far sbocciare Yildiz, il predestinato che fa impazzire gli appassionati.