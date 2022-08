Juve di nuovo in campo: Atletico Madrid all'orizzonte. Rientra Miretti

TORINO - La pausa per smaltire il jet-lag dopo il ritorno dagli impegni statunitensi è terminata, e la Juve è già a lavoro alla Continassa per prepararsi al meglio all'ultima amichevole pre campionato contro l'Atletico Madrid che si giocherà in Israele il 7 agosto alle 20.30 italiane. I bianconeri hanno ripreso gli allenameni, concentrandosi prima sull'atletica e successivamente sulla tecnica, con esercitazioni relative alla trasmissione della palla e alla manovra avanzata con gestione del possesso. Si è aggiunto alla squadra, proprio nel giorno del suo compleanno, Fabio Miretti, mentre De Sciglio e Szczesny hanno lavorato parzialmente in gruppo. Nella giornata di domani invece, dopo l'allenamento del mattino, sarà prevista la consueta 'festa in famiglia' a Villar Perosa e l'amichevole contro la Juve U23.