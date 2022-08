Kostic e la Juventus più vicini. Caccia al vice Vlahovic: anche Depay

All'attacco

Passiamo alla questione vice Vlahovic, da tempo centrale nelle trattative: «Per quanto riguarda Alvaro Morata, domenica si terrà l’amichevole con l’Atletico Madrid a Tel Aviv: sarà l’occasione per parlare, forse un’ultima volta, di Alvaro Morata. Per ragioni fiscali di Liga, i Colchoneros non possono concedere il prestito, come vuole la Juve, ma solo la cessione definitiva. Se svanirà del tutto il ritorno dell’attaccante spagnolo, i bianconeri riprenderanno altre piste: si va da Muriel fino a Depay che vorrebbe rescindere dal Barcellona. L’olandese è una variabile. Più lontani altri nomi come Arnautovic, Werner, Martial, con Mertens vicino al Galatasaray».