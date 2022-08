Juve, guarda Di Maria: con l'asado Torino è già casa sua

TORINO - Metti una casa in collina. Una giornata calda. Una serata in famiglia. A base di musica e asado. Anche così, Angel Di Maria a Torino si sente a casa sua. Come scrive su Instagram la moglie Jorgelina. L’argentino si è ambientato in un attimo, merito anche del carattere e dell’atteggiamento: non fa la star extraterrestre, fuori dal campo. Certo, distribuisce magie in allenamento, e pure ai fornelli, ma sempre con il sorriso timido e l’atteggiamento giusto. Lo aspetta la prova del nove, ora, con l’esordio in campionato con la Juventus contro il Sassuolo a Ferragosto. Giusto il tempo di carburare per bene, tenendo il ritmo a torso nudo, lassù in collina…