Juventus: Kostic c'è, il vice Vlahovic ancora no

TORINO - La Juventus cambia i programmi. Non vola più a Tel Aviv per l'amichevole di lusso con l'Atletico Madrid. «Ma Alvaro Morata torna comunque a Torino», come ci spiega dalla redazione Stefano Lanzo. «Sì, perché i Colchoneros vengono in città per giocare alla Continassa, lo stadio dove si allenano i bianconeri, domani, domenica, alle 18. Un campo che l'attaccante conosce bene. Sarà questa anche l'occasione per i dirigenti di riaggiornarsi sulla trattativa. La Juventus cerca il vice Vlahovic e Morata è il preferito di Max Allegri anche per la sua duttilità. Gli spagnoli però non aprono al rinnovo del prestito, per ragioni fiscali dettate dalla Liga accettano solo la cessione. Se non si troverà l'accordo, i bianconeri andranno su altre piste: resta in ballo anche Luis Muriel dell'Atalanta».