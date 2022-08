Juve, Del Piero-Nedved: futuro insieme nel club? E i tifosi sognano

TORINO - Basta relativamente poco per scatenare la fantasia dei tifosi, è sufficiente un tweet dal profilo ufficiale della Juventus con una foto e due protagonisti sempre speciali per il popolo bianconero. Alessandro Del Piero e Pavel Nedved insieme, sorridenti in una giornata assolata: è un’immagine di qualche giorno fa, direttamente dalla tournée americana che ha portato la Juventus fino a Los Angeles, ormai casa Del Piero da qualche anno. Era il lancio di un contenuto Youtube del club bianconero, in cui l’ex numero 10 bianconero ha portato in giro il vicepresidente juventino, da vero e proprio Cicerone per la metropoli della California, in particolare lungo la spiaggia di Venice, uno dei luoghi più suggestivi per i turisti. Bastano una foto e una frase enigmatica per stuzzicare la più sfrenata fantasia dei tifosi, che da tempo immaginano Del Piero, un simbolo della storia della Juventus, con un ruolo all’interno della società. "Ma sta davvero succedendo quello che sembra?", "Cosa???", "Non succede, ma se succede...", "Non illudeteci!", "Qui c’è gente debole di cuore...", "Molto presente ultimamente Alex, noi siamo pronti!", sono solo alcuni dei messaggi che sono arrivati sull’account Twitter ufficiale della Juventus sotto al post con Del Piero e Nedved, oltre a meme ed emoticon assortiti. In realtà poi il lancio social era per un video in cui Del Piero racconta la vita e lo sport americano a Nedved, allargando il messaggio a tutti i tifosi e agli appassionati. E il vicepresidente spiega ad Alex il suo ruolo all’interno del club: musica per le orecchie dei tifosi che, da tempo, continuano a sognare un maggiore coinvolgimento dell’ex numero 10 nel club al quale ha dedicato i migliori anni di carriera. Al momento non ci sono indicazioni specifiche in tal senso, ma si tratta di un altro evidente segnale di avvicinamento. "Siamo sempre pronti a tornare in Italia, non dico con la valigia in mano, ma le cose possono cambiare", è una frase di Del Piero, sufficiente per continuare a far sognare i tifosi.