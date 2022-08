Los Angeles, pazzi per Chiellini che ferma la palla con le mani

Il difensore, ex Juventus, prende il giallo a metacampo per uno stop aereo con le due mani: il video diventa virale. «Chiellini, non è pallavolo questa», si scherza su Twitter

07 . 08 . 2022 16:18 1 min JuventusLos Angeleschiellini

Juventus Tutte le notizie sulla squadra TORINO - (e.e.) Giorgio Chiellini è già un idolo a Los Angeles. Concentrato nella sua missione ("nessuno deve passare di qua"), in trasferta contro il Real Salt Lake su un traversone alto a metà campo, va a saltare e stoppa la palla con due mani. Incredibile nella Mls, il campionato nordamericano che la sua squadra di Los Angeles sta giocando alla grande, dove anche gli avversari restano di stucco e protestano. Sugli spalti, invece, i tifosi impazziscono, come su Twitter dove il video diventa virale. «Non sono ammesse le mani, Chiellini», gli scrivono. Tra sorrisi e urla, l'ex capitano della Juventus chiede scusa e si becca il giallo. Sta già insegnando a tutti che il muro si alza, costi quel che costi... Guarda il video Chiellini, che fai: non è pallavolo! Da non perdere Di Maria alla griglia Angel il torinese Tutte le news di Juventus Juve, i migliori video

