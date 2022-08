Allegri, tutto bene? Juve, molte attenuanti, ma così scatta l’allarme

Sì, è vero, bisogna stare calmi, perché le partite d’agosto possono essere bugiarde. E la preparazione estiva può imballare le gambe in prossimità di un’amichevole, per poi scioglierle in avvicinamento a una gara ufficiale. Tuttavia una Juventus così lenta, imprecisa e senza la capacità di sviluppare idee non può non inquietare almeno un poco Massimiliano Allegri, i dirigenti e milioni di tifosi. E prenderne quattro, anche se sul campetto della Continassa, non è mai un esercizio salutare per un gruppo che inizia un campionato fra sette giorni.

Anzi, fra sette giorni inizia un micidiale ciclo di partite che finirà il 15 novembre, senza dare respiro a nessuno. Partendo male, nella scorsa stagione, la Juventus aveva compromesso il campionato che con i punti persi distrattamente, malamente e sciaguratamente nelle prime undici giornate, avrebbe avuto un altro destino. Replicare l’errore con questo strano, folle, calendario potrebbe essere esiziale anche per il quarto posto, linea del Piave di qualsiasi stagione bianconera. Ecco perché vedere una squadra così sbomballata a otto giorni da Juventus-Sassuolo (che l’anno scorso finì 1-2 per gli emiliani) un poi di allarme lo crea, al netto di tutte le giustificazioni e le attenuanti che vanno date in un’amichevole che da uno stadio a Tel Aviv è stata spostata frettolosamente su un campo di allenamento.

La Juventus di ieri pomeriggio è una squadra molto indietro di condizione, con il suo centravanti ancora più indietro. E se di Vlahovic si sapeva (ha giocato poco fin qui, completando un indispensabile lavoro personalizzato per i suoi problemi agli addominali), vedere il resto del gruppo così fermo sulle gambe un poco ha impressionato e non solo perché l’Atletico correva di più e meglio, ma perché molte delle squadre che hanno affrontato il primo turno di Coppa Italia, dal Monza al Torino, sono parse assai più brillanti. Basterà una settimana a velocizzare le gambe bianconere? Può essere, non sarebbe la prima volta che un buon lavoro di scarico spolveri la ruggine dai muscoli.