Deschamps: "La presenza di Pogba ai Mondiali non è in discussione"

TORINO - Didier Deschamps assicura che Paul Pogba sarà presente al Mondiale. A pochi mesi dall'appuntamento in Qatar la Francia presenta diverse incognite: oltre all'infortunio dello juventino, a centrocampo il ct deve fare i conti con gli acciacchi e il calo di rendimento di N'Golo Kanté. "Parliamo di giocatori molto richiesti, con molta esperienza, di leader", ha spiegato Deschamps a 'Le Parisien'. "È importante che ci siano, ma non siamo mai al sicuro. Da qui la necessità di preparare i giocatori più giovani. Ovviamente sono in contatto con Paul. La sua partecipazione ai Mondiali di oggi non è in discussione", ha aggiunto.