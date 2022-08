Allegri, gli infortuni, Morata e una stagione da non fallire

Come se non bastasse, l'infortunio di Szczesny ha ulteriormente preoccupato chi ama la Juve, in vista dell'esordio in campionato con il Sassuolo (Ferragosto, Allianz Stadium, ore 20.45). Gli indisponibili sono saliti a sette (Kean e Rabiot squalificati; Chiesa e Kaio Jorge in fase di recupero; Pogba, McKennie e Szczesny fuori causa). Ora, se è vero, come pragmaticamente rimarcato da Allegri, che il tecnico lavora con i giocatori che ha e non può certo guarire lui Cuadrado se questi ha un attacco di gastroenterite prima di affrontare l'Atletico, è altrettanto vero che a inquietare la Juve sono i robusti passi indietro registrati nel pessimo precampionato di cui è stata protagonista.