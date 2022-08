Kostic alla Juventus, l'alba del sì. Allegri lo vede già titolare

TORINO - La Juventus fa la conta verso il debutto con il Sassuolo. E chiede al mercato rinforzi immediati. Ne parliamo con Marco Bo dalla redazione: «Sì, serve subito Filip Kostic. Soro ore calde per definire tutto con l'Eintracht, limando i dettagli perché il giocatore si è già promesso ai bianconeri. La missione della Juve è non farlo salire sull'aereo per Helsinki dove la squadra tedesca mercoledì affronterà il Real Madrid nella Supercoppa Europea. Massimiliano Allegri, infatti, lo vede titolare lunedì nell'esordio in campionato. Quindi, meglio bloccarlo e portarlo alla Continassa per le visite e la ripresa degli allenamenti».