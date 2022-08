Rampulla compie 60 anni: gli auguri della Juve sui social

TORINO - "Oggi Michelangelo Rampulla compie 60 anni . Tanti auguri!". Con questo post su Twitter, arricchito dalle emoticon di una torta e di uno sparacoriandoli, oltre ad una foto che lo ritrae in un'azione di gioco - rigorosamente in maglia bianconera - risalente alla trionfale stagione 1994-95, la Juventus ha celebrato sui social lo storico ex portiere classe 1962.

Rampulla, una vita in bianconero

Dopo le esperienze con Pattese, Varese, Cesena e Cremonese, club con il quale si tolse la soddisfazione di segnare una rete - il 23 febbraio 1992 a Bergamo contro l'Atalanta, il primo a riuscirci in Serie A su azione - Rampulla si trasferì pochi mesi dopo alla Juventus nel ruolo di vice-Peruzzi. Vi rimase per 10 stagioni, collezionando 99 presenze in tutte le competizioni e mettendo in bacheca 4 Scudetti, una Coppa italia, 2 Supercoppe nazionali ed una Europea, una Champions League, una Coppa Uefa, una Coppa Intercontinentale e un Intertoto. L'ex estremo difensore siciliano ha vissuto poi ulteriori quattro stagioni in bianconero nel ruolo di allenatore dei portieri - tra prima squadra e Primavera - tra il 2006 e il 2010.