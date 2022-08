Juve, Di Maria carica: «Pronti per il Sassuolo!»

TORINO - Dopo la sconfitta in amichevole e due giorni di riposo programmati, la Juventus è tornata ad allenarsi. E a dare la carica all'ambiente ci ha pensato Angel Di Maria, che è subito diventato uno dei leader dello spogliatoio bianconero. Attraverso i suoi canali social El Fideo ha lanciato la sfida al Sassuolo e ha cercato di dare la scossa all'ambiente: «Manca niente per iniziare il campionato. 100% concentrati sul primo obiettivo» e due cuori, uno bianco e uno nero, per il nuovo idolo della tifoseria.