TORINO - Il vice presidente Pavel Nedved ormai è un punto fisso delle rubriche di gossip. Lo è da quando ha "liberalizzato" il suo amore per la nuova compagna Dara Rolins. Dopo i post, le foto e i filmati in California, al seguito della Juventus, ecco la giornata sul lago di Como, sorridenti e felici come non mai i due piccioncini.