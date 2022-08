Juve, Allegri prepara l'esordio con il Sassuolo: buone notizie da McKennie

TORINO - Continua la preparazione della Juventus in vista dell'esordio in campionato contro il Sassuolo, in programma il giorno di ferragosto. La squadra bianconera ha lavorato questa mattina alla Continassa. Buone notizie per Massimiliano Allegri. Weston McKennie viaggia verso il completo recupero. Ieri il centrocampista statunitense aveva svolto parzialmente il lavoro con il gruppo. Oggi ha preso parte alla partitella che ha concluso la seduta. Il mediano ha pubblicato sui social le immagini della festa finale per la vittoria della sfida in famiglia.