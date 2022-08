TORINO - Eros Ramazzotti domani sarà a Torino per vedere suonare la sua Juventus. In attesa della partita con il Sassuolo, il cantante super tifoso bianconero ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport, che troverete in edicola il 15 agosto. Allegri, Conte, Bremer, Vlahovic, Di Maria, Icardi, Wanda, Dybala e… Bonansea. Tante Curiosità e aneddoti: “Come quella volta a Barcellona con Platini. Ma poi il Trap…”. E ovviamente anche qualche desiderio di mercato: “Mi aspetto ancora tre innesti…”.