Juve, l’anno zero nell’anno cento

È una specie di Anno Zero per la Juventus, profondamente rinnovata e smaniosa di aprire un nuovo ciclo. Eppure sarà la stagione che porta all’Anno Cento per la proprietà degli Agnelli. In questo paradosso numerico c’è tutta l’essenza della Juventus: un club che ogni stagione azzera tutto, ma non dimentica mai niente, perché c’è un’unica famiglia che ne custodisce la storia e la gloria.

Non è una stagione qualsiasi, insomma. Ammesso che in un club come la Juventus si possa definire “qualsiasi” una stagione che sta per iniziare, quella che prende il via questa sera contro il Sassuolo è un’annata cruciale, nella quale il presente e il passato si intrecceranno. Il rito di Villar Perosa, celebrato il 4 di agosto, ha dato alla squadra e all’ambiente tutto dei segnali precisi e decisi con quella visita, inusuale, alla tomba di famiglia, davanti alla quale John Elkann e Andrea Agnelli hanno spiegato ai giocatori da dove viene la Juventus e dove vuole andare. E non è tanto questione del «vincere è l’unica cosa che conta», quanto dell’altro motto, proprio della famiglia Agnelli e coniato dal senatore Giovanni, fondatore della Fiat: «Una cosa fatta bene può sempre essere fatta meglio». Andrea Agnelli, dodici anni fa, ha dato il via a un ciclo che rimarrà unico nella storia del calcio italiano: nove scudetti di fila, più altri nove trofei.