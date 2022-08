La Juve vista da Barzagli: "Di Maria straordinario, a Bremer serve tempo"

TORINO - In poche settimane Angel Di Maria ha già stregato i tifosi della Juve. E per il 'Fideo' arriva ora anche la 'benedizione' di una delle bandiere bianconere più recenti come Andrea Barzagli, uno che di attaccanti se ne intende: "È un giocatore straordinario e ci farà vedere cose bellissime" ha detto a 'Sunday Night Square' l'ex difensore juventino, oggi opinionista di Dazn, a poche ore dalla sfida allo Stadium contro il Sassuolo.

Di Maria e Pogba Se nell'esordio in campionato avrà Di Maria, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri non potrà invece contare su un altro dei grandi colpi del mercato bianconero: "La Juventus è stata sfortunata con Pogba - ha aggiunto Barzagli -: ripartire con lui e Di Maria sarebbe stato un modo ottimo di iniziare dopo la stagione dello scorso anno, ma l'infortunio ha tolto ad Allegri questa certezza. Paul ha qualità e personalità per fare tutto, di sicuro mancherà il suo apporto in questa fase iniziale". L'ex azzurro fa poi un'analisi delle operazioni effettuate in questa estate dalla dirigenza bianconera per rinforzare la squadra, con un pensiero sul suo vecchio compagno Giorgio Chiellini: "Sul mercato ha fatto acquisti giusti ma anche perso giocatori importanti, molto importanti, anche il capitano".