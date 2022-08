Juve, il ritorno della Curva Sud: "A casa quattro anni dopo"

TORINO - La Juve di Massimiliano Allegri debutta stasera nel campionato di Serie A 2022/23 ospitando all'Allianz Stadium il Sassuolo. Per la formazione bianconera sarà una serata molto speciale anche perchè tornerà allo stadio la fetta più calda del tifo juventino. La Curva Sud, infatti, dopo anni di assenza, tornerà all'Allianz Stadum per sostenere la Juve: "Quel giorno doveva arrivare prima o poi! Oggi dopo 4 anni, finalmente è arrivato, finalmente torniamo nella nostra casa, nel nostro stadio che fino a quando c’eravamo le altre squadre solo a sentirne parlare tremavano. TUTTO CIÒ CHE TORNA, IN REALTÀ NON È MAI FINITA!" è il messaggio pubblicato sul profilo ufficiale Instagram della Curva Sud bianconera.