Juve, la pazza gioia di Pogba e Khaby Lame al gol di Di Maria

TORINO – La Juve ha vinto 3-0 contro il Sassuolo nel primo turno del campionato di Serie A e in tribuna all'Allianz Stadium, a sostenere i bianconeri, c'era anche Paul Pogba. Il centrocampista francese è fermo per infortunio e dovrà aspettare ancora qualche settimana per tornare in campo ma è voluto essere vicino ai compagni per il debutto in campionato. Pogba ha esultato da grande tifoso ai gol della Juve contro i neroverdi e ha voluto condividere la sua gioia sui social network, pubblicando su Instagram Stories un video dei festeggiamenti dopo il gol di Di Maria che ha sbloccato l'incontro di Torino. Un momento di esultanza al quale ha partecipato anche Khaby Lame, il famoso influencer, che è stato inquadrato da Pogba per un istante alla fine del video.