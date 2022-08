Juventus, svolta bevanda e 4-5-1 che fa muro. Di Maria faro, ma servono rinforzi: soluzione Miretti

TORINO - Le prime 8 dello scorso campionato hanno vinto. Dieci match, dieci vittorie: il pareggio non è per la Serie A. E la Juventus ha giocato due partite con il Sassuolo, forse tre nella stessa gara. Primi venti minuti con rischio e Vlahovic isolato. Poi la svolta… rinfrescante, nella pausa: «Allegri ci ha detto che dovevamo metterci a posto nelle nostre posizioni in campo - la spiegazione di Danilo - , perché eravamo troppo lontani, e così avremmo avuto la possibilità di uscire dalla loro pressione e saremmo arrivati davanti con i nostri giocatori che hanno tanta qualità. Abbiamo cambiato e poi grazie alla qualità dei nostri giocatori in avanti è andata meglio».

INVENTA Meglio, eccome, con Angel Di Maria faro illuminante e goleador. E in fase di contenimento Max Allegri ha rispolverato il 4-5-1 che fa muro e protegge la difesa, anche questa una soluzione per uscire dalle difficoltà: compatti e pronti a verticalizzare. Adesso la speranza è che il guaio muscolare dell’argentino non sia grave, perché è lui l’ago della bilancia. Con Filip Kostic invece si passa di più a sinistra e questa è l’altra soluzione creativa.

MERCATO E' chiaro che numericamente la rosa è in difficoltà per gli infortuni. In attacco serve un vice Dusan Vlahovic, è risaputo. La soluzione è Memphis Depay, salvo sorprese. Così come in mezzo Leandro Paredes piò alzare il tasso tecnico. Detto questo, l'allenatore bianconero ha fiducia nel giovane Fabio Miretti, che ha personalità e garantisce qualità.