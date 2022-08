Depay con la Juventus contro la Samp? Occhio al Chelsea però

TORINO - La Juventus non ha fatto neppure in tempo a gioire per i tre gol al Sassuolo che l’infortunio ad Angel Di Maria ha riportato in evidenza l’emergenza rosa. Ne parliamo con Fabio Riva dalla redazione di Tuttosport: «Memphis Depay sta cercando di risolvere la querelle per liberarsi dal Barcellona. Si tratta di alcune pendenze legate ai bonus e agli ultimi stipendi. Poi sarà libero di accasarsi a zero: la Juve gli ha offerto un biennale intorno ai 6 milioni più bonus. Le parti sono vicine, ma va registrata l’intromissione del Chelsea. Quindi, a Torino devono essere tempisti e non farsi “fregare” il centravanti dell’Olanda che sarebbe già utile lunedì con la Sampdoria».