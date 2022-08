Juve, Vlahovic programmato per scrivere la storia

TORINO - Ora sì. Ci son segnali d’un Dusan Vlahovic in formato Juventus e d’una Juventus - viceversa - in formato Vlahovic. Più, come dire: assist... enziale. Dopo una prima fase di Juventus-Sassuolo tracheggiante e foriera di perplessità - in cui l’attaccante è parso avulso dalla manovra così come in verità la squadra bianconera in toto è sembrata avulsa dalla partita - s’è potuto assistere ad una prima piccola grande svolta nel percorso di crescita di Vlahovic. Dacchè, infatti, il 4-3-3 con Juan Cuadrado nel tridente e Angel Di Maria esterno ha permesso alla Juventus di gestire palloni e costruire trame di gioco, l’ex Viola è stato coinvolto spesso e bene risultando non a caso prolifico e decisivo. Il rigore procurato e trasformato, poi il gol realizzato con il piglio di chi ne sa, non sono che il culmine d’una prestazione che dà fiducia. Più matura e ragionata, meno ansiosa (e ansiogena). In tutto è possibile contare 5 occasioni da gol, per Vlahovic. Il quale ha toccato 26 palloni (appunto: è stato un crescendo). Cercato e ben servito di Di Maria, in primis, ma non soltanto: è tutto il meccanismo che ha dato sensazione (una volta ben oliato) di poter dare i frutti auspicati in una stagione in cui Vlahovic può davvero esser protagonista e levarsi una discreta quantità di soddisfazioni.