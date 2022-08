Bremer non si ferma mai!

TORINO – Niente da fare. Il giorno di riposo per Gleison Bremer non esiste. E così ecco che ieri il forte difensore brasiliano invece di rilassarsi ha pensato bene di mantenersi in forma con un esperto di esercizi di propriocettività, ovvero una serie di posture che consentono di aumentare la stabilità e la capacità di rimanere in equilibrio. L'ex torinista ha postato una serie di foto sul proprio profilo social instagram in cui è impegnato in questo tipo di attività. In realtà dedicare del tempo a questi esercizi svolge anche una funzione di prevenzione per una tipologia specifica di infortuni, quella in particolar modo legata alle distorsioni dei legamenti, in primis quelli delle caviglie.