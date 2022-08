Juve Women-Racing Luxembourg ore 20.30: probabili formazioni e come vederla in tv

TORINO - Alle ore 20.30, a Vinovo, la Juve femminile fa il proprio esordio stagionale in Champions League sfidando il Racing Luxembourg nel primo turno preliminare. Le bianconere, che lavorano tutte in gruppo da qualche giorno a causa dell'Europeo e di alcuni infortuni, affrontano le campionesse delle ultime due edizioni del campionato lussemburghese. "Quello che conta adesso è trovare subito l’equilibrio nella squadra, rinforzando i nostri concetti di gioco: è un inizio particolare, è vero, ma è anche una sfida positiva - ha detto in conferenza stampa il tecnico Joe Montemurro -. Sarà molto difficile confermarsi, le altre squadre adesso vedono la Juve in modo diverso e il livello della competizione sarà ancora più alto: questo in realtà mi dà coraggio, perché se vuoi rimanere al top devi lottare sempre con la pressione degli altri addosso". La vincente sfiderà domenica una tra Flora Tallin e Qiryat Gat.