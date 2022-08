Juve, Allegri si concentra sulla tattica: c'è la Sampdoria

TORINO - E' tornata a lavoro la Juve dopo il giorno di riposo concesso da Max Allegri. Buono l'esordio con il Sassuolo, ma ora i bianconeri sono chiamati all aseconda prova di questa nuova Serie A: lunedì 22 agosto, alle 20:45, a Genova per affrontare la Sampdoria nella prima trasferta della nuova stagione. Lavoro tattico per il tecnico toscano che punta ad inserire il prima possibile nel suo scacchiere i nuovi arrivatri nel minore tempo possibile: fase difensiva di squadra e sul possesso palla schierato per la manovra avanzata, queste le esercitazioni. Domani nuovo appuntamento al mattino e a seguire, alle 14:30, si terrà all’Allianz Stadium la conferenza stampa di presentazione di Filip Kostic.