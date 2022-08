Juventus, Depay con gli avvocati. Arthur, l'altra chiave

TORINO - Il mercato della Juventus entra nei giorni conclusivi, e decisivi. Quelli che Adriano Galliani chiama i giorni del Condor. E allora serve lo sprint giusto. Ne parliamo con Filippo Cornacchia dalla redazione: «Il vice Dusan Vlahovic? Arriverà. Solo che la situazione di Memphis Depay continua a non trovare uno sbocco positivo: ha delle pendenze con il Barcellona e tutto è in mano agli avvocati. La Juve per favorire il passaggio rinuncerebbe anche a dei bonus risalenti alla cessione di Miralem Pjanic. In attesa che si sblocchi definitivamente l'olandese, alla Continassa riaprono le altre piste, per sicurezza: si va da Marko Arnautovic del Bologna ad Arkadiusz Milik del Marsiglia e Luis Muriel dell'Atalanta».