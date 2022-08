Juve, il recupero di Pogba procede bene. Il morale è alto

TORINO - (e.e.) Il recupero del Polpo procede bene. Paul Pogba prosegue con le terapie conservative, dopo il guaio al menisco. Dagli Usa è tornato malconcio e ha deciso di non farsi operare, anche per salvare il Mondiale. Quindi, cinque settimane di stop e la (ri)prova del campo. Da allora ha alternato palestra e piscina: l'obiettivo è rientrare contro la Salernitana, sperando che le risposte siano positive. Lunedì potrebbe riprendere a correre sul campo e sarebbe già una gran cosa, dopo la paura. Contro il Sassuolo, allo Stadium, ha vestito i panni del tifoso, sbracciandosi come un matto al gran gol di Angel Di Maria. Segno che il morale è buono e lo spirito di gruppo aiuta anche il Polpo ritornato a casa, alla Juventus. Max Allegri ne ha bisogno come il pane, i tifosi lo aiutano e incoraggiano in ogni modo.