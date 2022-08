Prandelli compie 65 anni, gli auguri speciali della Juve

Cesare Prandelli compie 65 anni. Il tecnico di Orzinuovi, comune di poco più di 12mila abitanti in provincia di Brescia, ha ricevuto gli auguri speciali della Juve, che gli ha dedicato un post su Twitter. Il classe 57' da calciatore, dopo le esperienze con Cremonese e Atalanta, ha indossato la maglia della Vecchia Signora dal 1979 al 1985 mettendo in bacheca tre scudetti, una Coppa Italia, una Coppa delle Coppe, una Coppa dei Campioni e una Supercoppa Europea. Tornato a Bergamo per chiudere alla Dea, ha poi intrapreso la carriera di allenatore guidando, tra le altre, Parma, Roma e Fiorentina. Nel 2010 viene chiamato al posto di Lippi come Ct della Nazionale, con la quale conquista il secondo posto agli Europei del 2012 arrendendosi solo in finale di fronte a una super Spagna (4-0). Il ruolo di tecnico lo ha portato anche all'estero, dove ha allenato Galatasaray (2014), Valencia (2016) e Al-Nasr (2017-gennaio 2018).