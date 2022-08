Sergio Brio, lo stopper ex Juve compie 66 anni

Non solo Cesare Prandelli, oggi festeggia il compleanno anche un'altra bandiera della Juve anni '80: Sergio Brio. Nato a Lecce e cresciuto nelle giovanili giallorosse, nel 1974 viene notato dal presidente bianconero Giampiero Boniperti durante uno stage della Nazionale Juniores e viene acquistato dalla Vecchia Signora. Mandato in prestito alla Pistoiese per tre stagioni, nel 1978 è maturo per indossare la maglia della squadra per la quale ha sempre fatto il tifo.