Juventus, il borsino dei vice Vlahovic: Depay =, Milik su, Arnautovic =

TORINO - La Sampdoria all'orizzonte, il mercato dietro l'angolo. Ecco il crocevia della Juventus. Ne parliamo con Filippo Cornacchia. Si parte dal famigerato vice Dusan Vlahovic: «Memphis Depay ha il via libera dal Barcellona per accasarsi a zero, ma ancora non ha l’accordo con i bianconeri. La Juve, infatti, sta riflettendo sullo stipendio, pesante, che chiede l’olandese (7 milioni più bonus). Non è convintissima di accollarsi una simile spesa (i casi Arthur, Ramsey e Rabiot sono di insegnamento). Così, tiene aperte le piste che portano ad Arkadiusz Milik del Marsiglia (non più titolare lì) e Marko Arnautovic del Bologna che piace, e molto, per la sua fisicità. Sono ore di riflessioni: probabilmente, dopo il match con la Sampdoria i dirigenti prenderanno una decisione».