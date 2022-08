Juve, Perin amaro: "Dobbiamo accettare il risultato e andare avanti"

GENOVA - "E' un pari che ci deve servire per migliorare, perché in futuro queste partite bisogna portarle a casa. Abbiamo un po' di amaro in bocca, ma dobbiamo cercare di trovare l'appiglio positivo". Così ha parlato Mattia Perin ai microfoni di Dazn dopo il pareggio tra Sampdoria e Juventus. "Non abbiamo subito nulla al di là dell'occasione iniziale. Bisogna ripartire dalle cose che non abbiamo fatto nel modo giusto. Siamo una squadra di ragazzi intelligenti che lavorano bene e che vogliono vincere. E' però importante non prendere gol. Venire a Genova non è mai semplice, perché la Samp gioca bene e l'ambiente qui è molto caldo. Sappiamo però di dover fare di più. Siamo i primi a saperlo e faremo di tutto per migliorarci. Dobbiamo accettare il risultato e andare avanti", ha concluso l'estremo difensore bianconero.